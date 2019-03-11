"Parazit Kadın" Yorumuyla Tepki Çeken Cem Özer, Canlı Yayında Kendisini Savundu

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yaptığı "Parazit kadınlar" paylaşımıyla tepki çeken oyuncu Cem Özer, Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu.

Özer, tepki çeken paylaşımı için "Benim sözüm çocuğunu cicili bicili giydirip çocuğunu gezmeye çıkaran ama o çocuğun altını bile almayan annelere" diyerek kendisini savundu.

"HEY SEN PARAZİT KADIN"

Cem Özer, kadınlar gününde paylaşım yaparak şunları söyledi: "Hey sen, parazit kadın! Geçinmek için, sırf sermaye olsun diye çocuk yapan! Şımarık şımarık, çocuk sesi ve konuşmasıyla; "Kociiiş, bugün bizim günümüz, bana ne alacaksın, akşama nereye gideceğiz?" demeyi bırak da; sen kuaförde, pilateste, astrologda, yogada falan takılırken, evi toplayıp, silip, süpüren, bulaşığı,çamaşırı yıkayıp, kocanın donlarını ütüleyen, çocuğunun bokunu temizleyip mamasını veren evdeki 'yardımcı kadın'ın gününü kutla ve ona ihtiyacı olan, alabileceğin en pahalı şeyi hediye et. Budur 8 Mart'ın ruhu."

"BEN ÇOCUĞUNA BİLE BAKMAYAN KADINLARA LAF EDİYORUM"

Bu sözlerinden dolayı tepki gören Cem Özer, katıldığı canlı yayında kendisini şöyle savundu: "Ben çocuğuna bile bakmayıp dadılara bırakan kadınlara laf ediyorum. Geliri vardır çalışmaz onlara amenna. Çocuğunu sadece cicili bicili giydirip gezdiren ve onun dışında dadıyla besleten, çocuğunun altına bezlemeyen kadınlara ve erkeklere sözüm. Ben kızımın da oğlumunda çocuklarının altını bezledim, yıkadım.

"DEMET SEN KENDİNİ BİR ERKEĞİN AKSESUARI YAPMADIN"

Cem Özer'in paylaşımına bir tepki de Demet Akalın'dan geldi. Akalın, "Bide nedir mal düşmanlığı ya parası olan pilateste yapar alışveriş de yapar ay ay" dedi.

Akalın'ın bu yorumuna cevap veren Cem Özer ise, "Hiçbir zaman bir erkeğin sırtından geçinmedin, kendini bir adama adamadın, kendini bir erkeğin aksesuarı yapmadın. Ben bildim bile çalıştın çabaladın. Kazandığın parayı dilediğince harcayabilirsin. Bu senin gibi çalışan kadınların günü. İhtiyacı olmadığı halde çalışan kadın emekçidir." dedi.