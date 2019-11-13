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Parçalaması için hurdacıya bırakılan lokomotifi çaldılar

Mersin'de parçalanması için hurdacıya bırakılan lokomotifi çalan bir kişi, polisin takibi sonucu yakalandı.

13.11.2019 12:30 | Son Güncelleme: 13.11.2019 12:35Parçalaması için hurdacıya bırakılan lokomotifi çaldılar
'de parçalanması için hurdacıya bırakılan lokomotifi çalan bir kişi, polisin takibi sonucu yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Devlet Demir Yollarından ihale usulü satın alınarak parçalanması için bir hurdacıya bırakılan lokomotifin çalındığı bilgisini alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, çalıntı lokomotifi bir depoda ele geçiren ekipler, olayla ilgili B.K adlı şahsı gözaltına aldı. Şüpheli, ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece serbest bırakılırken, lokomotif sahibine teslim edildi. - MERSİN

Emniyet Müdürlüğü, Akdeniz, Mersin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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