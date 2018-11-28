Parçalanmış Yavru Köpeklerin Ölüm Nedeni Belirlendi

Ulubey
ilçe çöplüğünde parçalanmış halde bulunan 5 köpek yavrusunun zatürre ve buna bağlı açlık sebebiyle öldükleri belirlendi.
Ulubey Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, pazartesi günü ilçe çöplüğü yakınlarındaki dere yatağında parçalanmış halde bulunan 5 köpek yavrusunun zatürre ve buna bağlı açlık sebebiyle öldükleri aktarıldı.
Açıklamada, köpek yavrularının ölümünün ardından başka hayvanlar tarafından parçalandığı üzerinde durulduğu ifade edilirken, olayın tüm yönleriyle araştırıldığı kaydedildi.
Olay
Pazartesi günü Ulubey ilçe çöplüğünde parçalanmış halde 5 köpek yavrusu bulunmuş, Uşak
Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Veteriner Nebahat Avcu'nun girişimleriyle ilgili kurumlar olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.
28 Kasım 2018 Çarşamba 15:57