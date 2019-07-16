16.07.2019 23:29
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"Parçalı Ay Tutulması" İstanbul'dan böyle görüntülendi

"Parçalı Ay Tutulması" İstanbul'dan böyle görüntülendi İSTANBUL - Merakla beklenen "Parçalı Ay Tutulması" İstanbul'dan görüntülendi.

"Parçalı Ay Tutulması" İstanbul'dan böyle görüntülendi İSTANBUL - Merakla beklenen "Parçalı Ay Tutulması" İstanbul'dan görüntülendi. Ay'ın yaklaşık yüzde 65'lik bölümünün Dünya'nın gölgesinde kaldığı tutulma kartpostallık manzaralar oluşturdu.
Gökyüzü ile yakından ilgilenenlerin merakla beklediği "Parçalı Ay Tutulması" İstanbul'dan görüntülendi. Türkiye'nin her yerinden çıplak gözle görülebilen tutulma oluşturduğu manzara ile mest etti. Ay'ın yaklaşık yüzde 65'lik bölümünün Dünya'nın gölgesinde kaldığı tutulma kartpostallık manzaralar oluşturdu. Saat 21.34 sıralarında başlayan tutulmanın gece yarısı saat 03.18'de son bulması bekleniyor. Parçalı Ay Tutulması İstanbul'dan böyle görüntülendi
Kaynak: İHA
İstanbul, Genel

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