17.07.2019 00:01
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"Parçalı Ay Tutulması" kartpostallık manzara oluşturdu

"Parçalı Ay Tutulması" kartpostallık manzara oluşturduİSTANBUL - Merakla beklenen "Parçalı Ay Tutulması" İstanbul'da kartpostallık manzara oluşturdu.

"Parçalı Ay Tutulması" kartpostallık manzara oluşturdu
İSTANBUL - Merakla beklenen "Parçalı Ay Tutulması" İstanbul'da kartpostallık manzara oluşturdu.
Gökyüzü ile yakından ilgilenenlerin merakla beklediği "Parçalı Ay Tutulması" saat 21.34 itibariyle gerçekleşmeye başladı. Ay tutulmasının İstanbul'dan çekilen görüntüleri mest etti. Ay'ın yaklaşık yüzde 65'lik bölümünün Dünya'nın gölgesinde kaldığı tutulma kartpostallık manzara oluşturdu. Tutulmanın gece yarısı saat 03.18'de son bulması bekleniyor. Parçalı Ay Tutulması kartpostallık manzara oluşturdu
Kaynak: İHA
İstanbul, Genel

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