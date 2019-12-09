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Şırnak'taki patlamada kadın bomba imha uzmanı Astsubay Esma Çevik ve Uzman Çavuş Kemal Sayar şehit düştü

Şırnak'ta meydana gelen patlamada Astsubay Esma Çevik ve Kemal Sayar şehit oldu. Şehit asker Çevik'in Türkiye'de sayılı kadın bomba imha uzmanlarından biri olduğu öğrenildi. 15 Kasım'da Jandarma'nın yaptığı paylaşımda Çevik'in parfüm kokusu yerine barut kokusunu tercih ettiğini dile getiren ifadeler kullanılmıştı.

09.12.2019 16:47 | Son Güncelleme: 09.12.2019 17:09

'ın İdil ilçesinde teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının imha çalışmaları sırasında infilak ederek 2 askerin şehit düştüğü acı olayda detaylar gün yüzüne çıktı. Şehit olan askerlerden birinin bomba imha uzmanı Astsubay Esma Çevik olduğu belirlendi. Jandarma Genel Komutanlığı, 15 Kasım'da Esma Çevik'in görüntülerini paylaşmıştı. Söz konusu paylaşımda Çevik'in parfüm kokusu yerine barut kokusunu tercih ettiğini dile getiren ifadeler kullanılmıştı.

Şırnak'ta teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı, uzman ekipler tarafından imha edilirken infilak etti. Patlama sonucu 2 askerimiz şehit oldu, 7 askerimiz yaralandı.

Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, İdil İlçe Jandarma Komutanlığınca, Haberli Jandarma Karakol Komutanlığı'nın sorumluluk alanındaki Sarıköy köyü sınırlarında bulunan Pisikayası Tepesi mevkisinde terör örgütü PKK mensuplarınca tuzaklanmış el yapımı patlayıcı tespit edildi.

2 ŞEHİT, 7 YARALI

El yapımı patlayıcıya uzman ekiplerce müdahale sırasında meydana gelen patlamada 2 güvenlik görevlisi şehit oldu, 7 güvenlik görevlisi yaralandı.

Açıklamada, terörle mücadele kapsamında operasyonların kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.

KADIN BOMBA İMHA UZMANI ŞEHİT

Patlamada Esma Çevik ve Kemal Sayar şehit oldu. Şehit olan askerlerden Astsubay Esma Çevik, Türkiye'nin sayılı kadın bomba imha uzmanlarından biriydi.

JANDARMA, ASTSUBAY ESMA'NIN PAYLAŞIMINI YAPMIŞTI

Jandarma Genel Komutanlığı, 15 Kasım'da Esma Çevik'in görüntülerini paylaşmıştı. Sosyal medyadan yapılan paylaşımda Çevik'in parfüm kokusu yerine barut kokusunu tercih ettiğini dile getiren ifadeler kullanılmıştı.

Son dakika: ŞırnakSon dakika: Şırnak'ta PKK'lıların tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 2 askerimiz şehit düştü

Şırnak'taki patlamada kadın bomba imha uzmanı Astsubay Esma Çevik ve Uzman Çavuş Kemal Sayar şehit düştü

Şırnak, Güncel


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