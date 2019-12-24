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Paris'e akaryakıt sağlayan rafineri grev kapsamında üretimi tamamen durdurma kararı aldı

Fransa'daki emeklilik reformunu protesto etmek amacıyla başlatılan grevler kapsamında Paris'e akaryakıt temin eden rafineride üretimi durdurma kararı alındı.

24.12.2019 07:36 | Son Güncelleme: 24.12.2019 07:36 Paris'e akaryakıt sağlayan rafineri grev kapsamında üretimi tamamen durdurma kararı aldı
'da sendikalı çalışanlar başkent ve civarına akaryakıt temin eden petrol rafinerisinde üretimi durdurma kararı aldı. Karar, hükümetin emeklilik reformuna karşı ülke çapında sürmekte olan grevleri yeni boyuta taşıdı.

Genel İş Konfedarsyonu (CGT), Paris'in güneydoğusunda bulunan uluslararası petrol ve doğal gaz şirketi Total'e ait Grandpuits Rafinerisi ve benzin depolarında pazartesi günü iş durdurma kararı aldı. Bu karar, Fransa enerji bakanının akaryakıt istasyonlarına yakıt ikmalinin etkilenmeyeceğine dair verdiği güvencenin ardından geldi.
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Fransa, Paris, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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