Paris Emniyet Müdürlüğü'nde bıçaklı saldırı: 1 polis memuru 4 meslektaşını öldürdü

Fransa'da Paris Polis Merkezi'ne giren bıçaklı bir kişi polis memurlarına saldırdı. France 24 televizyonu, 4 polisin hayatını kaybettiği olayda saldırganın vurularak öldürüldüğünü duyurdu.

Olay, başkent Paris'teki polis merkezinde yerel saat ile 13.00 civarı meydana geldi. Le Figaro gazetesinde yer alan habere göre, bıçaklı bir saldırgan polis merkezine giderek, polis memurlarına saldırıda bulundu.

SALDIRGAN, POLİS MEMURUYMUŞ

Saldırıda 4 polis memuru hayatını kaybetti. Bıçaklı saldırganın ise polis tarafından vurularak, öldürüldüğü belirtildi. Ayrıca, haberde, saldırganın da bir polis memuru olduğu bilgisine yer verildi.

Öte yandan, olay yeri kordon altına alınırken, polis merkezi yakınında bulunan 4'üncü hattaki Cite metro istasyonunun da geçici olarak kapatıldığı duyuruldu.

İÇİŞLERİ BAKANI TÜRKİYE ZİYARETİNİ ERTELEDİ

Ayrıca, Türkiye'ye ziyareti için Fransa'dan ayrılmak üzere olan Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner'in ziyaretini erteleyerek, olay yerine gittiği bildirildi.