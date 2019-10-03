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Paris Emniyet Müdürlüğünde bıçaklı saldırı: 4 ölü

Paris Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

03.10.2019 16:10Paris Emniyet Müdürlüğünde bıçaklı saldırı: 4 ölü
Paris Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.
Fransız basınındaki haberlere göre, Paris Emniyet Müdürlüğü binasına giren saldırgan, bıçaklı saldırı gerçekleştirdi.
Dört kişinin yaşamını yitirdiği olayda, Emniyet Müdürlüğünde çalışan ve memur olduğu ifade edilen saldırgan polis tarafından ölü ele geçirildi.
Çevrede yoğun güvenlik önlemleri alındı, bir metro durağı da kapatıldı.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İçişleri Bakanı Christophe Castaner'in olay yerine gideceği belirtildi.

Emniyet Müdürlüğü, Paris, Güncel

Kaynak: AA

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