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Avrupa'nın göbeği Paris'i fareler bastı

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Fransa'nın başkenti Paris farelerin istilasına uğradı. Dünyanın en popüler turizm şehri olan Paris'te çekilen görüntüler sosyal medya kullanıcılarını şoka uğrattı.

04.10.2019 08:10

Paris'te çekilen görüntülerde, Eyfel kulesinin yakınındaki bir parkta fareler cirit atıyor. Kentte aşırı yağışlarla taşan nehir ve aksatılan temizlik çalışmaları sebebiyle sık sık benzer istilalar oluyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere ise tepkiler yağıyor.

TURİSTLER KAÇTI

Eyfel Kulesi'nin hemen yakınında çekilen görüntülerde yaklaşık 10 fare, çevredeki kalabalıktan da çekinmeden çöpleri kemirdi. İrili ufaklı farelerden turistlerin kaçtığı dikkat çekti.

YETKİLİLER ÇÖZÜM BULAMADI

Uzmanlar, sadece Paris'te kişi başına düşen fare sayısının 1.75 civarında olduğunu açıkladı. Şehrin nüfusunun 2.1 milyon olan Paris'te, yetkililer 2018'den beri bu soruna çözüm bulabilmiş değil.

Avrupa'nın göbeği Paris'i fareler bastı

Paris, Dünya, Güncel


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