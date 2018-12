Paris'in Champs-Elysees Caddesi Rengarenk Işıklarıyla Yeni Yıla Hazır

02 Aralık 2018 Pazar 16:07



Fransa'nın başkenti Paris'in dünyaca ünlü caddelerinden Champs-Elysees, Noel ve yeni yıl için özel olarak ışıklandırıldı.Paris caddeleri yeni yıl hazırlıklarını tamamladı. Paris Belediyesi tarafından 2,2 kilometrelik caddenin her iki tarafında bulunan 500'e yakın ağaca asılan 1 milyon küçük kırmızı ışık, yeni yılın ilk gününe kadar her akşam çevreye ışık saçacak. Her yıl farklı bir renk kullanılan ışıklandırmada, 2016 yılında beyaz ışık, geçen yıl mavi spot ışıklar kullanılırken, bu yıl için kırmızı ışıklarda renk tercih edildi. Paris belediyesinin ışıklandırmadaki renklendirmesinin Fransa bayrağından kaynaklandığı belirtiliyor.Her yıl 21 Kasım-8 Ocak arası 500-900 bin ziyaretçiyi ağırlayan Champs-Elysees'de özel Noel ışıklandırması her akşam 17.00-02.00 saatleri arasında açık kalıyor.Paris'in ünlü alışveriş merkezleri ve mağazaları vitrinlerine yerleştirdikleri ilginç ışıklı animasyon gösterimi de büyük ilgi çekiyor.Öte yandan, Fransa'da bazı kesimlerin süslemelere yönelik, "Işıklandırma ücretini biz ödüyoruz, dışarıdan gelen turistler göz zevkini tatmin ediyor" açıklamasını yapmalarına rağmen bazı kesimler ise gelen turistlerin bıraktığı döviz sayesinde Paris'in ekonomisinin güçlendiğini ifade ediyor. - PARİS