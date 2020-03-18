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Paris'in Ünlü Champs Elysees Caddesi Boşaldı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Corona virüsüyle mücadelede seyahat kısıtlamalarını da içeren ek önlemler açıklamasının ardından Paris'in en işlek caddelerinden Champs Elysees boşaldı.

18.03.2020 09:47 | Son Güncelleme: 18.03.2020 09:47
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Corona virüsüyle mücadelede seyahat kısıtlamalarını da içeren ek önlemler açıklamasının ardından Paris 'in en işlek caddelerinden Champs Elysees boşaldı. Paris'in Ünlü Champs Elysees Caddesi Boşaldı

Kaynak: DailyMotion.com

Etiketler : Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı, Fransa, Paris, Güncel

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