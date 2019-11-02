Paris Saint-Germain Akademi Türkiye, 8.'sini açtı

Paris Saint-Germain Kulübü'nün Türkiye üssü Paris Saint-Germain Akademi Türkiye'nin Florya yerleşkesi yapılan törende açıldı.



Paris Saint-Germain Akademi Florya; maç merkezi olarak planladığı Şenlikköy Stadyumu'nu açarak hızla büyümeye devam ediyor. 2018 yılında Türkiye'de temelleri atılan, dünyanın en gözde futbol akademilerinden Paris Saint-Germain Akademi Türkiye, 8. maç merkezini açtı. Akademinin kurucusu Nihat Uğurlu, Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Hamza Gezmiş ve sporcular da hazır bulundu.



Açılış ile ilgili açıklamalarda bulunan Nihat Uğurlu, "Futbol Union şirketi, dünyanın en değerli 5 futbol markası arasında gösterilen Paris Saint-Germain markasının futbol akademisini Türkiye'ye getirdi. Amerika'dan Katar'a kadar yayılan akademinin dünyada 18 binden fazla öğrencisi bulunuyor. Paris Saint-Germain Akademi Türkiye, kısa sürede sporcu sayısını 750 bandına taşıdı. 2020 yılının ilk haftalarında 1000 sayılarına ulaşmış olacak. Türk futbolunun altyapısına model oluşturmak ve Paris Saint-Germain altyapısına futbolcu yetiştirmek amacıyla açtığımız akademilerde, 3-18 yaşındaki çocuklara yönelik futbol ve kişisel gelişim eğitimleri veriyoruz. Örnek eğitim metodolojimizi tüm Türkiye'ye yaymak istiyoruz" diye konuştu.



"Biz daha çok futbol altyapılarını kurumsallaştırmanın peşindeyiz"



Öncelik hedeflerini Türkiye'de markayı oturtmak ve alışkanlık haline getirerek pazarda lider olmak olduğunu söyleyen Uğurlu, "Yerli bir Türk firmayız. Ülke futbolu için önemli ve büyük yatırımlar yapıyoruz. Çünkü futbolu seviyoruz ve kazandığımızı yine futbola yatırıyoruz. Güven sağlıyoruz, eğitimde ve insan sağlığına uygun antrenman programları uyguluyoruz. Çifte konsantreyiz, akademi eğitimlerini geliştirmek, çocukların algılarını açmak ve dünyadaki en iyi akademilerini nasıl geçeriz onları takip ediyoruz. Devamlılığını sağlayan bir yapı kuruyoruz. Türkiye'de potansiyeline inandığımız çocuklara yatırım yapıyoruz. Biz daha çok futbol altyapılarını kurumsallaştırmanın peşindeyiz" dedi.



Hamza Gezmiş de akademinin her ilde olması temennimi ettiğini belirterek, "Verdiğimiz antrenman metodları ile ülke futbolumuza birçok yıldız futbolcu yetiştireceğiz. Her gittiğimiz ilde potansiyeline inandığımız sporcular görüyoruz. Kurumsallaşarak ihtiyaçları açığa çıkartıyoruz. Eğitimcilerimizin eğitimli olması için de çalışıyoruz. Sporcuların futbol eğitiminin yanı sıra kişisel gelişim eğitimlerinin de alınması gerekiyor. Endüstriyel futbolda, kişisel gelişimini tamamlayan sporcular talep görüyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA