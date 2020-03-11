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Paris Saint-Germain - Borussia Dortmund Maçı Öncesi Bilmeniz Gerekenler

Şampiyonalar Ligi son 16 turunda karşılaşan PSG ve Borussia Dortmund ikinci maça çıkıyor. İlk maçı 2-1 kazanan Dortmund'u bu kez PSG Parc des Princes'te konuk edecek. Karşılaşma öncesi PSG cephesinden bilinmesi gereken istatistikleri Dugout farkıyla sizler için hazırladık.

11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:03
Şampiyonalar Ligi son 16 turunda karşılaşan PSG ve Borussia Dortmund ikinci maça çıkıyor. İlk maçı 2-1 kazanan Dortmund'u bu kez PSG Parc des Princes'te konuk edecek. Karşılaşma öncesi PSG cephesinden bilinmesi gereken istatistikleri Dugout farkıyla sizler için hazırladık. Paris Saint-Germain - Borussia Dortmund Maçı Öncesi Bilmeniz Gerekenler

Kaynak: Dugout

Etiketler : Spor

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