Paris Saint-Germain - Borussia Dortmund Maçı Öncesi Bilmeniz Gerekenler
Şampiyonalar Ligi son 16 turunda karşılaşan PSG ve Borussia Dortmund ikinci maça çıkıyor. İlk maçı 2-1 kazanan Dortmund'u bu kez PSG Parc des Princes'te konuk edecek. Karşılaşma öncesi PSG cephesinden bilinmesi gereken istatistikleri Dugout farkıyla sizler için hazırladık.
11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:03
Şampiyonalar Ligi son 16 turunda karşılaşan PSG ve Borussia Dortmund ikinci maça çıkıyor. İlk maçı 2-1 kazanan Dortmund'u bu kez PSG Parc des Princes'te konuk edecek. Karşılaşma öncesi PSG cephesinden bilinmesi gereken istatistikleri Dugout farkıyla sizler için hazırladık.
Kaynak: Dugout
Etiketler : Spor
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