Menü
Haberler ›› Spor ››Paris Saint-Germain'de Tur Sevinci - Spor

Paris Saint-Germain'de Tur Sevinci

2019-20 UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Borussia Dortmund'a 2-1 kaybeden PSG, rövanş maçında Parc des Princes'te rakibini 2-0 mağlup ederek turu geçen taraf oldu. PSG oyuncularının maç sonunda stadın dışında bekleyen taraftarlarıyla sevinç gösterileri görülmeye değerdi..

12.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:00
2019-20 UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Borussia Dortmund'a 2-1 kaybeden PSG, rövanş maçında Parc des Princes'te rakibini 2-0 mağlup ederek turu geçen taraf oldu. PSG oyuncularının maç sonunda stadın dışında bekleyen taraftarlarıyla sevinç gösterileri görülmeye değerdi.. Paris Saint-Germain'de Tur Sevinci

Kaynak: Dugout

Etiketler : UEFA Şampiyonlar Ligi, Borussia Dortmund, Spor

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada Spor
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı Spor
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı Spor
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi Spor
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Oyuncu Eda Ece, dergi çekimi için küvette poz verdi Spor
Oyuncu Eda Ece, dergi çekimi için küvette poz verdi
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı Spor
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı Spor
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Ece Erken, evli olan sevgilisinin ve karısının arabalarının aynalarını kırdı Spor
Ece Erken, evli olan sevgilisinin ve karısının arabalarının aynalarını kırdı