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Paris Saint-Germain, Merih Demiral'a kancayı taktı

İtalyan basını, Fransız devi Paris Saint-Germain'in Juventus forması giyen milli oyuncumuz Merih Demiral'ı istediğini yazdı.

16.04.2020 23:48 | Son Güncelleme: 17.04.2020 00:13

Juventus 'ta ilk 11'de yer almaya başlamasının ardından sakatlık geçiren Merih Demiral'in talipleri artıyor. İtalya basınından Calciomercato'nun haberine göre; PSG, Merih Demiral'ı kadrosuna katmak istiyor.

MİLAN'IN 40 MİLYON EUROLUK TEKLİFİ REDDEDİLMİŞTİ

Haberde; Merih'in kaptan Thiago Silva'nın yerine düşünüldüğü ve bu transfer için ciddi bir bütçe ayırdığı belirtildi. Juventus daha önce Milan'ın yaptığı 40 milyon euroluk teklifi reddetmişti. PSG'nin ise Serie A ekibini ikna edebilmek için Leandro Paredes ve bir miktar para şeklinde teklif yapacağı kaydedildi.

Paris Saint-Germain, Merih Demiral’a kancayı taktı

Kaynak: Hürriyet

Etiketler: merih demiral, Juventus, İtalya, Spor
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