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Paris Saint-Germain'den ülkesindeki sağlık çalışanlarına ücretsiz yemek

Fransız ekibi Paris Saint-Germain, korona virüsle mücadele kapsamında ülkesindeki sağlık çalışanlarına ücretsiz yemek dağıtıyor.

16.04.2020 21:55 | Son Güncelleme: 16.04.2020 21:55
Paris Saint-Germain'den ülkesindeki sağlık çalışanlarına ücretsiz yemek
Fransız ekibi Paris Saint-Germain, korona virüsle mücadele kapsamında ülkesindeki sağlık çalışanlarına ücretsiz yemek dağıtıyor.

Dünyayı saran korona virüs ile mücadeleye spor kulüpleri de yardım etmeye devam ediyor. Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain de mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına yemek dağıtıyor. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, günde yaklaşık 1200 kişilik yemeğin 60 kişilik gönüllü ekip aracılığıyla başkent Paris'teki hastanelerde görevli çalışanlara iletildiğini duyurdu. Açıklamada ayrıca bugüne kadar 7 farklı hastaneye 5 bin kişilik yemek dağıtıldığı ifade edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Paris Saint Germain, Paris, Spor
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