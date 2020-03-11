Paris Saint-Germain, Dortmund Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Dortmund ile karşılaşacak olan PSG, yaptığı son antremanla maçın hazırlıklarını tamamladı. Almanya'da Dortmund'un 2-1 kazandığı maçın rövanşına çıkacak olan PSG, bu kez rakibini Parc des Princes'te konuk edecek.
11.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:00
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Dortmund ile karşılaşacak olan PSG, yaptığı son antremanla maçın hazırlıklarını tamamladı. Almanya 'da Dortmund'un 2-1 kazandığı maçın rövanşına çıkacak olan PSG, bu kez rakibini Parc des Princes'te konuk edecek.
Kaynak: Dugout
Etiketler : UEFA Şampiyonlar Ligi, Dortmund, Almanya, Spor
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