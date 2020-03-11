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Paris Saint-Germain'in Akılda Kalan Geri Dönüşleri

Fransa futbolunun ekol takımlarından Paris Saint-Germain, Avrupa tarihi boyunca önemli geri dönüşlere imza attı. İlk maçlarda dezavantajlı skoru rövanş maçlarında lehine çeviren PSG’nin Real Madrid, Steaua Bukres ve Chelsea’ye karşı aldığı akıllarda kalan zaferleri karşınızda!

11.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:00
Fransa futbolunun ekol takımlarından Paris Saint-Germain, Avrupa tarihi boyunca önemli geri dönüşlere imza attı. İlk maçlarda dezavantajlı skoru rövanş maçlarında lehine çeviren PSG'nin Real Madrid, Steaua Bukres ve Chelsea'ye karşı aldığı akıllarda kalan zaferleri karşınızda! Paris Saint-Germain'in Akılda Kalan Geri Dönüşleri

Kaynak: Dugout

Etiketler : Paris Saint Germain, Real Madrid, Avrupa, Fransa, Spor

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