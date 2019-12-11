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G.Saray'a müjde! PSG'nin yıldızı bu akşam yok

Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki son maçında Galatasaray'la karşılaşacak olan PSG'de, başta Angel Di Maria olmak üzere 6 yıldız isim maç kadrosunda yer almıyor.

11.12.2019 15:45 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:03

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son hafta maçında bugün TSİ 23.00'te ile sahasında karşılaşacak olan Paris Saint-Germain'in 19 kişilik maç kadrosu açıklandı.

Fransız ekibinde sakatlıkları devam eden Presnel Kimpembe, Colin Dagba, Idrissa Gueye, Angel Di Maria, grip olan Thomas Meunier ve Ander Herrera; teknik direktör Thomas Tuchel tarafından maç kadrosuna alınmadı.

Paris Saint-Germain'in 19 kişilik Galatasaray maçı kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Juan Bernat, Edinson Cavani, Choupo-Moting, Abdou Diallo, Julian Draxler, Mauro Icardi, Garissone Innocent, Thilo Kehrer, Tanguy Kouassı, Layvin Kurzawa, Marquinhos, Kylian Mbappe, Keylor Navas, Neymar Jr, Leandro Paredes, Sergio Rico, Pablo Sarabia, Thiago Silva, Marco Verratti."

G.Saray'a müjde! PSG'nin yıldızı bu akşam yok

UEFA Şampiyonlar Ligi, Paris Saint Germain, Galatasaray, Spor

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (5)
ADINIZI YAZIN:hahahh neymar Kylian Mbappe cavani hahahah
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SANLIIIIITUNCAAAAY:müjdeye bak dalga geçiyorlar adamlar ilk yarıdan 10 atar :D
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GFB:İNŞALLAH EN AZ 6 GOL YER SALATASARAY BUGUN PSG LİYİZ TAM DESTEK PSG.
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ASLANNN:ceddin memleketi ne de olsa destek olcaksın tabi
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ASLAN:kes lan gavur dölü
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Spor

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