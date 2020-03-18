Paris Saint-Germain, Korona Virüs Arasında
Avrupa liglerinden birer birer erteleme kararı gelirken Ligue 1'inde korona virüsü önlemleri kapsamında maçları ertelemesi sebebiyle verilen arada PSG oyuncuları evlerinde vakit geçiriyor. İşte PSG oyuncularının korona virüsü arasında çekmiş oldukları videolardan derlediğimiz video Dugout farkıyla sizlerle.
18.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:00
Avrupa liglerinden birer birer erteleme kararı gelirken Ligue 1'inde korona virüsü önlemleri kapsamında maçları ertelemesi sebebiyle verilen arada PSG oyuncuları evlerinde vakit geçiriyor. İşte PSG oyuncularının korona virüsü arasında çekmiş oldukları videolardan derlediğimiz video Dugout farkıyla sizlerle.
Kaynak: Dugout
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
"Paniğe gerek yok" uyarılarına rağmen un fabrikasında uzun kuyruklar oluştu
Spor
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
Spor
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
Spor
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu
Spor
Erdoğan "Güzel bir tablo bizi bekliyor" deyip önümüzdeki birkaç haftalık dönemi işaret etti
Spor
Son dakika: İngiltere'de 54 yaşındaki bir Türk, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Spor
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü