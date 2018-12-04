04 Aralık 2018, 22:05
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Paris Saint Germain-Montpeiller Mücadelesi, Paris'teki Protestolar Nedeniyle Ertelendi

8 Aralık Cumartesi günü oynanması planlanan PSG-Montpeiller karşılaşması, Paris'te yaşanan protestolar nedeniyle ertelendi.

Fransa Profesyonel Futbol Ligi (LFP) kurumu, Paris Saint-Germain ile Montpellier arasında 8 Aralık Cumartesi günü oynanması planlanan lig karşılaşmasının ertelendiğini açıkladı.

POLİS TEŞKİLATI TALEP ETTİ

LFP'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Fransa Birinci Futbol Ligi'nin 17. haftasında 8 Aralık Cumartesi günü başkent Paris'te yapılması gereken PSG-Montpellier maçının, polis teşkilatının talebi doğrultusunda ertelendiği duyuruldu.

TARİH DAHA SONRA BELLİ OLACAK

Karşılaşmanın oynanacağı tarihin daha sonra belirleneceği bildirildi.

(Ajansspor)

Aralık,Paris
04 Aralık 2018 Salı 22:05



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