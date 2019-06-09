09.06.2019 11:05
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Paris sokakları kırmızı beyaza büründü

Fransa'da yaşayan Türk vatandaşlar A Milli Futbol Takımının Fransa'yı 2-0 yenmesinin ardından Champs Elysees'de kutlama yaptı.

Fransa'da yaşayan Türk vatandaşlar A Milli Futbol Takımının Fransa'yı 2-0 yenmesinin ardından Champs Elysees'de kutlama yaptı. 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu üçüncü maçında Türkiye, Fransa'yı 2-0 mağlup etti ve grupta 3'te 3 yaparak liderliğe yükselmeyi başardı. Fransa'da yaşayan Türkler galibiyeti coşkuyla kutladı. Ellerindeki Türk bayraklarıyla başkent Paris'in simgesi Champs Elysees'deki tarihi Zafer Takı'nın önünde toplanan Türk vatandaşları, sloganlarla kutlama yaptı.
(İHA) Paris sokakları kırmızı beyaza büründü
Kaynak: İHA
Paris, Futbol, Fransa, Güncel