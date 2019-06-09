Paris sokakları kırmızı beyaza büründü

Fransa
'da yaşayan Türk vatandaşlar A Milli Futbol
Takımının Fransa'yı 2-0 yenmesinin ardından Champs Elysees'de kutlama yaptı. 2020 UEFA Avrupa
Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu üçüncü maçında Türkiye
, Fransa'yı 2-0 mağlup etti ve grupta 3'te 3 yaparak liderliğe yükselmeyi başardı. Fransa'da yaşayan Türkler galibiyeti coşkuyla kutladı. Ellerindeki Türk bayraklarıyla başkent Paris
'in simgesi Champs Elysees'deki tarihi Zafer Takı'nın önünde toplanan Türk vatandaşları, sloganlarla kutlama yaptı.
(İHA)
Kaynak: İHA
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