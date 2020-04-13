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Paris sokaklarına geyikler indi

Paris'te sokağa çıkma yasağını nedeni ile boş kalan sokaklara geyikler indi.

13.04.2020 19:05 | Son Güncelleme: 13.04.2020 19:06
Paris 'te sokağa çıkma yasağını nedeni ile boş kalan sokaklara geyikler indi.
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeni ile birçok ülke sokağa çıkma yasağı ilan ederken, Paris'in güneydoğu banliyösünde bulunan Val-de- Marne bölgesinde Boisy-Saint-Leger kentinde sokağa çıkma yasağı nedeni ile boş kalan sokaklara geyikler indi. Kentin boş sokaklarında görülen geyikler sosyal medyanın gündemine oturdu. Bölge halkı, geyiklerin Boisy-Saint-Leger kentinde bulunan Piple şatosuna ait ormanlık araziden geldiklerini ifade ederken, geyiklerin ilk defa sokağa indiğini aktardı.
Sosyal medya kullanıcıları, paylaşılan görüntüler hakkında "doğa hakkını alıyor" yorumunda bulunurken, aynı bölgede daha öncede bir at, midilli ve zebra sokağa inmişti.
(İHA) Paris sokaklarına geyikler indi

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Marne, Paris, Güncel
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