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Paris'te 700 çocuk geceyi sokakta geçiriyor

Fransa'nın başkenti Paris'te 700 çocuğun ailesiyle sokakta yaşadığı ortaya çıktı.

20.11.2019 17:40 | Son Güncelleme: 20.11.2019 17:40Paris'te 700 çocuk geceyi sokakta geçiriyor
'nın başkenti 'te 700 çocuğun ailesiyle sokakta yaşadığı ortaya çıktı.
Ülkede faaliyet gösteren 12 dernekten yapılan yazılı açıklamada, hükümetten, sokakta yaşamak zorunda kalanların yerleştirilmesi için acil şekilde barınma merkezi açması talep edildi.
Açıklamada, Paris ve çevresinde 700 çocuğun ailesiyle sokakta yaşadığı ve 18 yaşından küçük 20 bin çocuğun geçici yerlerde kaldığı belirtilerek, bu durumun Fransa'ya yakışmadığı vurgulandı.
Sokakta kalan evsizlere ilişkin çalışmalar yapan "Collectif des morts de la rue" derneğine göre, yıl başından bu yana 8 çocuk sokakta yaşamını yitirdi.
Geçen yıl sokakta yaşayan 18 kişi, çeşitli nedenlerle hayatını kaybetmişti.
Paris Belediyesinin geçen sene yaptığı çalışmada, 3 bine yakın kişinin sokakta yaşamak zorunda kaldığı tespit edilmişti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2017'nin yazında yaptığı açıklamada, "2017 sonuna kadar sokakta yaşayan kimsenin kalmayacağı" sözünü vermişti.

Fransa, Paris, Güncel

Kaynak: AA

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