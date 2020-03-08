Menü
Haberler ›› Güncel ››Paris'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı - Güncel

Paris'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı

Fransa'nın başkenti Paris'te, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

08.03.2020 22:32 | Son Güncelleme: 08.03.2020 22:43
Paris'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı
Fransa 'nın başkenti Paris 'te, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Paris'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak için yürüyüş düzenlenirken göstericiler, ne korona virüs ne de sağanak yağmura aldırış etmeden yürüdüler. Paris'teki İtalyan Meydanı'nda bulunan 13. bölge Belediyesi önünde sağanak yağmura rağmen toplanan binlerce kadın, tarihi Bastille Meydanı'ndan Republique Meydanına yürüdü. Çeşitli sivil toplum örgütleri ve sendikaların çağrısıyla gerçekleştirilen yürüyüşte kadın-erkek eşitliğine ve kadına karşı şiddetle mücadeleye yönelik istek ve taleplere ilişkin pankartlar taşındı. Yürüyüş esnasında "Dünyadaki kadınlarla birlik olalım" ve "Hepimiz biriz" şeklinde sloganlar atıldı. - PARİS

Kaynak: İHA

Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Fransa, Paris, Güncel
Paylaş

Manşet 

Haberler

Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı Güncel
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu Güncel
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Sivasspor - G.Saray maçındaki penaltı pozisyonunda kural hatası var mı? IFAB talimatları ortaya çıktı Güncel
Sivasspor - G.Saray maçındaki penaltı pozisyonunda kural hatası var mı? IFAB talimatları ortaya çıktı
Prof. Dr. Naci Görür, Yalova açıklarında meydana gelen depremi yorumladı: Adalar fayı çatırdıyor demektir Güncel
Prof. Dr. Naci Görür, Yalova açıklarında meydana gelen depremi yorumladı: Adalar fayı çatırdıyor demektir
Güncel
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
Son Dakika: Rusya: Ateşkesin ardından Suriye'de 8 ateşkes ihlali tespit ettik Güncel
Son Dakika: Rusya: Ateşkesin ardından Suriye'de 8 ateşkes ihlali tespit ettik
İran'da koronavirüsten korunmak için endüstriyel alkol içen 7 kişi öldü Güncel
İran'da koronavirüsten korunmak için endüstriyel alkol içen 7 kişi öldü