- Paris'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı
- Paris'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı Fransa'nın başkenti Paris'te, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.
08.03.2020 22:44 | Son Güncelleme: 08.03.2020 22:45
- Paris 'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı
PARİS - Fransa 'nın başkenti Paris'te, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi. Paris'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak için yürüyüş düzenlenirken göstericiler, ne korona virüs ne de sağanak yağmura aldırış etmeden yürüdüler. Paris'teki İtalyan Meydanı'nda bulunan 13. bölge Belediyesi önünde sağanak yağmura rağmen toplanan binlerce kadın, tarihi Bastille Meydanı'ndan Republique Meydanına yürüdü. Çeşitli sivil toplum örgütleri ve sendikaların çağrısıyla gerçekleştirilen yürüyüşte kadın-erkek eşitliğine ve kadına karşı şiddetle mücadeleye yönelik istek ve taleplere ilişkin pankartlar taşındı. Yürüyüş esnasında "Dünyadaki kadınlarla birlik olalım" ve "Hepimiz biriz" şeklinde sloganlar atıldı.
PARİS - Fransa 'nın başkenti Paris'te, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi. Paris'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak için yürüyüş düzenlenirken göstericiler, ne korona virüs ne de sağanak yağmura aldırış etmeden yürüdüler. Paris'teki İtalyan Meydanı'nda bulunan 13. bölge Belediyesi önünde sağanak yağmura rağmen toplanan binlerce kadın, tarihi Bastille Meydanı'ndan Republique Meydanına yürüdü. Çeşitli sivil toplum örgütleri ve sendikaların çağrısıyla gerçekleştirilen yürüyüşte kadın-erkek eşitliğine ve kadına karşı şiddetle mücadeleye yönelik istek ve taleplere ilişkin pankartlar taşındı. Yürüyüş esnasında "Dünyadaki kadınlarla birlik olalım" ve "Hepimiz biriz" şeklinde sloganlar atıldı.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :- Paris'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı
Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Fransa, Paris, Güncel
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