Paris'te 85 Kişi Gözaltına Alındı

Fransa
'nın başkenti Paris
'te "sarı yeleklilerin" düzenlediği gösteride polis zaman zaman biber gazı kullanırken, şu ana kadar 85 kişi gözaltına alındı.
Akaryakıt zamlarına tepki olarak başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
yönetimine öfkeye ve isyana dönüşen gösteriler, hükümetin iptal çağrılarına rağmen bugün ülke genelinde devam ediyor.
Macron'un vaatlerini yetersiz bulan eylemciler, gösterilerin beşinci haftasında bir kez daha Paris'te Champs-Elysees Caddesi ve Opera Meydanı'nda toplandı.
Geçen haftalara göre sayıları az olan göstericiler ile polis arasında zaman zaman arbede yaşanıyor.
İlk müdahale sonrası Champs-Elysees Caddesi etrafındaki ara sokaklara da yayılan gösteri sırasında polis zaman zaman biber gazı kullanıyor.
Fransız medyası şu ana kadar 85 kişinin gözaltına alındığını belirtirken, bu sayının geçen hafta bu saatlerde 500'ü geçen gözaltı sayısının altında kalması dikkat çekiyor.
Gösteri nedeniyle Champs-Elysees Caddesi ve çevresindeki mağaza ve restoranlar kepenkleri indirirken, çok sayıda metro hattı da kapatıldı.
199 blokaj eylemi yapıldı Polis
, diğer kentlerde de devam eden gösterilere şu ana kadar 16 bin kişinin katıldığını duyururken, ülke genelindeki cadde ve yollarda 199 blokaj eyleminin yapıldığı kaydedildi.
Alınan güvenlik önlemleri kapsamında ülke genelinde yaklaşık 89 bin polis görev yaparken, Paris'i 8 bin polis ile 14 zırhlı araç koruyor.
Protestolar
Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Macron yönetimine yönelik öfkeye dönüşen "sarı yelekliler"in eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.
Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron ve yönetiminden ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.
Gösterilerde şu ana kadar 4 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 99 kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi yaralandı.
Macron'un açıklamaları
Macron, "sarı yeleklilerin" protestoları konusunda pazartesi akşamı yaptığı açıklamada, şirketlere ek maliyet yükü getirmeden asgari ücrete 2019 itibarıyla aylık 100 avro zam yapılacağını açıklamıştı.
Yapabilen işverenlerin çalışanlarına yıl sonunda prim
ödemesini istediğini belirten Macron, 2 bin avronun altındaki emeklilik maaşlarından artık kesinti yapılmayacağını duyurmuştu.
"Sarı yelekliler" ve Fransızların yarısından fazlası Macron'un bu açıklamalarını yetersiz bulmuş ve yeniden gösteri çağrısı yapmıştı.
Fransa,Polis,Paris
15 Aralık 2018 Cumartesi 15:22