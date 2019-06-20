20.06.2019 19:38
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Paris'te Airbus-Boeing rekabeti: 200 adetlik sipariş Amerikalı şirket için "can simidi" oldu

Paris

53. Paris Havacılık Fuarı, Airbus ve Boeing şirketleri arasındaki yine sipariş yarışına sahne olurken, Etiyopya ve Endonezya’daki kazaların ardından zor günler geçiren Amerikalı şirket, bir seferde 200 sipariş alarak yarışta, “ben de varım” dedi.

53. Paris Havacılık Fuarı, Airbus ve Boeing şirketleri arasındaki yine sipariş yarışına sahne olurken, Etiyopya ve Endonezya'daki kazaların ardından zor günler geçiren Amerikalı şirket, bir seferde 200 sipariş alarak yarışta, "ben de varım" dedi.

British Airways'in sahibi IAG'nin, sürpriz bir şekilde Boeing'in ürettiği ve son kazaların ardından şu anda havalanması yasak "737 MAX" tipi uçaklardan katalog fiyatı 24 milyar dolar değerinde 200 adet sipariş vermesi Airbus'ta büyük hayal kırıklığı yaratırken, Amerikalı şirket için ise bu satış adeta "can simidi" oldu.
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Kaynak: Euronews.com
Etiyopya, Paris, Boeing, Ekonomi

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