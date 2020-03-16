- Paris'te askerler sokağa indi
- Paris'te askerler sokağa indi Fransa'nın başkenti Paris'te korona virüs nedeniyle 3. ulusal alarma geçilmesinin ardından askerler sokağa indi.
16.03.2020 22:44 | Son Güncelleme: 16.03.2020 22:45
- Paris 'te askerler sokağa indi
PARİS - Fransa 'nın başkenti Paris'te korona virüs nedeniyle 3. ulusal alarma geçilmesinin ardından askerler sokağa indi. Fransa'da yeni tip korona virüsü (Kovid-19) nedeniyle alınan tedbirler ve 3. ulusal alarma geçilmesi halkta paniğe neden oldu. Halk marketlere hücum ederken, başkent Paris'te sokaklara askerlerin inmesi dikkat çekti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması halkta endişeye neden oldu.Fransa'da ayrıca 3. ulusal alarma geçilmesi üzerine market ve eczaneler dışında tüm kamuya açık alan ve ticarethaneler kapatıldı. Okulların da kapatılması ile evlerine kapanan Fransızlar, evde stok yapmak için marketlere hücum edip rafları boşalttı.
PARİS - Fransa 'nın başkenti Paris'te korona virüs nedeniyle 3. ulusal alarma geçilmesinin ardından askerler sokağa indi. Fransa'da yeni tip korona virüsü (Kovid-19) nedeniyle alınan tedbirler ve 3. ulusal alarma geçilmesi halkta paniğe neden oldu. Halk marketlere hücum ederken, başkent Paris'te sokaklara askerlerin inmesi dikkat çekti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması halkta endişeye neden oldu.Fransa'da ayrıca 3. ulusal alarma geçilmesi üzerine market ve eczaneler dışında tüm kamuya açık alan ve ticarethaneler kapatıldı. Okulların da kapatılması ile evlerine kapanan Fransızlar, evde stok yapmak için marketlere hücum edip rafları boşalttı.
Kaynak: İHA
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