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Paris'te askerler sokağa indi

Fransa'nın başkenti Paris'te korona virüs nedeniyle 3. ulusal alarma geçilmesinin ardından askerler sokağa indi.

16.03.2020 23:10 | Son Güncelleme: 16.03.2020 23:10
Paris'te askerler sokağa indi
Fransa 'nın başkenti Paris 'te korona virüs nedeniyle 3. ulusal alarma geçilmesinin ardından askerler sokağa indi.
Fransa'da yeni tip korona virüsü (Kovid-19) nedeniyle alınan tedbirler ve 3. ulusal alarma geçilmesi halkta paniğe neden oldu. Halk marketlere hücum ederken, başkent Paris'te sokaklara askerlerin inmesi dikkat çekti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması halkta endişeye neden oldu.
Fransa'da ayrıca 3. ulusal alarma geçilmesi üzerine market ve eczaneler dışında tüm kamuya açık alan ve ticarethaneler kapatıldı. Okulların da kapatılması ile evlerine kapanan Fransızlar, evde stok yapmak için marketlere hücum edip rafları boşalttı.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Fransa, Paris, Güncel

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