Paris'te Beklenen Çatışma Başladı! 317 Eylemci Gözaltına Alındı

Sarı Yelekliler, başta Paris olmak üzere ülke genelinde akaryakıt zamlarını ve kötüleşen ekonomik koşulları protesto ediyor. Sarı Yelekliler'in düzenlediği gösterilerde 317 eylemcinin gözaltına alındığı öğrenildi.

BİNLERCE POLİS GÖREVLENDİRİLDİ

Geçen haftaki şiddet olayların tekrarlanmaması için yoğun güvenlik önlemleri alınırken ülke genelinde 89 bin polis görevlendirildi. Paris'i ise 8 bin polis ile 12 zırhlı araç koruyor.

POLİS, ÜST ARAMASI YAPIYOR

Eylemciler, Paris'in sembolleri arasında yer alan Champs- Elysees (Şanzelize) Caddesi'ne toplanmaya devam ediyor. Polis, göstericilerin üst aramasını yaptıktan sonra caddeye girmesine izin verirken, polis ile eylemciler arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı. Gösterilerden önce gözaltına alınan 317 kişinin üst aramasında çekiç ve taş bulunduğu ifade edildi.

Göstericiler, Champs- Elysees Caddesi'nde "Macron istifa" şeklinde slogan attı.

PARİS'TE HAYAT TAMAMEN DURDU

Fransız yetkililer, geçen hafta düzenlenen protestolarda dükkanların yağmalanması, camların kırılması, araçların ve bazı binaların ateşe verilmesi gibi şiddet olaylarının tekrarlanmasından endişe duyuyor.

Bu nedenle Champs-Elysees Caddesi'nde mağaza ve restoranlar kepenkleri indirdi. Gösteriler Paris'in kültür hayatını da etkilerken, Champs-Elysees yakınlarındaki müzeler kapalı. Benzer şekilde Paris'in Garnier ve Bastille Opera binalarındaki programlar da iptal edildi.

LİG MAÇI ERTELENDİ

Fransa 1. Futbol Ligi'nde Paris Saint-Germain (PSG) ile Montpellier arasında başkentte oynanması planlanan karşılaşma da ertelendi.

Paris'in sembollerinden Eyfel Kulesi de gösteriler nedeniyle ziyarete kapalı olacak. Geçen haftaki gösteriler sırasında zarar gören Zafer Takı da kapalı kalmaya devam edecek.

Paris'teki eylemler nedeniyle 30 civarında metro hattı durdurulurken, Champs-Elysees Bulvarı'nın çevresindeki birçok yol ve cadde trafiğe kapalı olacak.

EYLEMLERİN BAŞLANGICI

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine yönelik öfke gösterisine dönüşen "sarı yelekliler"in eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline gelmişti.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron'dan akaryakıt vergilerini düşürmesini ve ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

Başkent Paris'in Champs-Elysees Caddesi çevresinde 1 Aralık'ta düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı gösteride polisin eylemcilere sert müdahalesi, sokaklarda araçların ve çöp bidonlarının yakılması, iş yerlerinin yağmalanması, sık aralıklarla ses bombalarının patlatılması ve alevlerin yükselmesi, kenti "kaosa" sürüklemişti.

"Sarı yeleklilerin" protesto ettiği akaryakıt zamlarının 2019 yılı için iptal edildiği açıklanmış ancak eylemciler bunun yeterli olmadığını savunarak gösterilere devam edeceğini duyurmuştu.

Eylemlerden diğer görüntüler;