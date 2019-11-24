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Paris'te binlerce kişi kadına şiddete karşı yürüdü

Fransa'nın başkenti Paris'te binlerce kişi "Kadına yönelik şiddete karşı her zaman her yerde" sloganı ile yürüyüş gerçekleştirdi.

24.11.2019 11:40 | Son Güncelleme: 24.11.2019 11:44
'nın başkenti 'te binlerce kişi "Kadına yönelik şiddete karşı her zaman her yerde" sloganı ile yürüyüş gerçekleştirdi.
Paris'te her yıl olduğu gibi bu yıl da kadın örgütlerinin ortak organizasyonuyla kadına yönelik şiddete karşı protesto yürüyüşü yapıldı. Yürüyüşe kadın hakları örgütü FEMEN üyeleri, iş sendikası Genel İş Konfederasyonu (CGT) ve NPA Partisi'nin de aralarında bulunduğu birçok dernek ve sendika katıldı. Paris'teki Opera Meydanı'nda başlayan yürüyüşte şiddet nedeniyle hayatını kaybeden kadınların fotoğrafları taşındı.
"Kadına yönelik şiddete son", "Kadınlar için adalet", "Kadına yönelik ekonomik şiddete son", "Her gün yeryüzünde binlerce kadın tacize uğruyor", "Şiddet uygulayanlara hak ettikleri ceza verilmiyor", "Kanunlar şiddet uygulayanlardan yana", "Özgürlük, eşitlik, kardeşlik", "Artık susmayacağız", "Erkek baskısına son", Yaşasın kadınların mücadelesi" sloganlarının atıldığı yürüyüşte, ayrıca müzik gösterileri ve dans performansları da sergilendi.
(Tansu Sarıtaylı/İHA)
Paris'te binlerce kişi kadına şiddete karşı yürüdü

Fransa, Paris, Güncel

Kaynak: İHA


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