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- Paris'te binlerce kişi kadına şiddete karşı yürüdü

- Paris'te binlerce kişi kadına şiddete karşı yürüdüPARİS - Fransa'nın başkenti Paris'te binlerce kişi "Kadına yönelik şiddete karşı her zaman her yerde" sloganı ile yürüyüş gerçekleştirdi.

24.11.2019 18:53 | Son Güncelleme: 24.11.2019 18:57
- 'te binlerce kişi kadına şiddete karşı yürüdü
PARİS - 'nın başkenti Paris'te binlerce kişi "Kadına yönelik şiddete karşı her zaman her yerde" sloganı ile yürüyüş gerçekleştirdi.
Paris'te her yıl olduğu gibi bu yıl da kadın örgütlerinin ortak organizasyonuyla kadına yönelik şiddete karşı protesto yürüyüşü yapıldı. Yürüyüşe kadın hakları örgütü FEMEN üyeleri, iş sendikası Genel İş Konfederasyonu ve NPA Partisi'nin de aralarında bulunduğu birçok dernek ve sendika katıldı. Paris'teki Opera Meydanı'nda başlayan yürüyüşte şiddet nedeniyle hayatını kaybeden kadınların fotoğrafları taşındı.
"Kadına yönelik şiddete son", "Kadınlar için adalet", "Kadına yönelik ekonomik şiddete son", "Her gün yeryüzünde binlerce kadın tacize uğruyor", "Şiddet uygulayanlara hak ettikleri ceza verilmiyor", "Kanunlar şiddet uygulayanlardan yana", "Özgürlük, eşitlik, kardeşlik", "Artık susmayacağız", "Erkek baskısına son", Yaşasın kadınların mücadelesi" sloganlarının atıldığı yürüyüşte, ayrıca müzik gösterileri ve
- Paris'te binlerce kişi kadına şiddete karşı yürüdü

Fransa, Paris, Güncel

Kaynak: İHA


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