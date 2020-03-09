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Fransa'da camiye silahlı saldırı: 1 kişi ağır yaralandı

Fransa'nın başkenti Paris'te, başında kask bulunan silahlı saldırganın camiye girerek ateş açması sonucu 1 kişi ağır yaralandı. Şüpheli, saldırının ardından motosikletle olay yerinden kaçtı.

09.03.2020 00:22 | Son Güncelleme: 09.03.2020 00:51

Avrupa'da İslamofobi'nin en yoğun yaşandığı Fransa 'da camiye silahlı saldırı gerçekleştirildi. Fransa'nın başkenti Paris 'te, camiye giren silahlı saldırganın ateş açması sonucu 1 kişiyi ağır yaralandı.

1 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Fransız basınında yer alan haberlerde, başında kask bulunan silahlı saldırganın Paris'te camiye girerek ateş açması sonucu 1 kişinin ağır yaralandığı belirtildi.

ŞÜPHELİ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Şüphelinin, saldırının ardından motosikletle olay yerinden kaçtığı ifade edildi. Olaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Fransa'da camiye silahlı saldırı: 1 kişi ağır yaralandı

Kaynak: AA

Etiketler : Fransa, Paris, Güncel
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