Haberler » Güncel » Paris'te düzensiz göçmenlerin barındığı kamplar tahliye edilecek

Paris'te düzensiz göçmenlerin barındığı kamplar tahliye edilecek

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, başkent Paris'in doğusundaki düzensiz göçmenlerin barındığı kampların yıl sonuna kadar tahliye edileceğini açıkladı.

06.11.2019 17:36 | Son Güncelleme: 06.11.2019 17:36 Paris'te düzensiz göçmenlerin barındığı kamplar tahliye edilecek
Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, başkent Paris'in doğusundaki düzensiz göçmenlerin barındığı kampların yıl sonuna kadar tahliye edileceğini açıkladı.
Castaner, Başbakan Edouard Philippe başkanlığında hükümetin göçmen politikasına ilişkin düzenlenen toplantının ardından gazetecilerin karşısına geçti.
Yaptığı basın toplantısında, Paris'in doğusundaki düzensiz göçmenlerin barındığı kampların yıl sonuna kadar tahliye edileceğini belirten Castaner, ülkede düzensiz göçmenlere yönelik üç yeni gözaltı merkezi kurulacağını söyledi.
Castaner, ülkedeki yabancıların Fransız vatandaşı olmak için gerekli olan Fransızca dil seviyesinin yükseltileceğini de dile getirdi.
Düzensiz göçle mücadele edeceklerine dikkati çeken Castaner, ülkedeki yabancılara verilen oturum kartı için ödenen ücrette indirim yapılacağını kaydetti.
Fransa yönetimi, kötü muamelenin yanı sıra derme çatma kamplardan tahliye edilen düzensiz göçmenlerin geçici barınma merkezlerine yerleştirilmesi ve buralardan da kısa süre sonra çıkarılması konusunda eleştiriliyor.

Süleyman Soylu, Fransa, Paris, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:34   FATİH'TE 6 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI (2) (Aktüel)
00:33   Yaşlı kadın Lapseki sahilinde ölü bulundu
00:32   Polisten kaçan şüpheli, kovalamaca sırasında kaza yapınca yakalandı
00:31   RİVA KAVŞAĞINDA MİNİBÜS DEVRİLDİ (3) (aktüel)
00:30   FATİH'TE 6 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI (1)
00:20   Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tank palet açıklaması: Kimse kusura bakmasın bunun adı ihanettir
23:53   Bülent Turan: Arınç'ın yerinde olsam YİK'ten istifa ederdim
23:01   Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü! 13 Kasım'daki görüşme teyit edildi
23:00   Yaşlı kadının cesedi sahile vurdu! Kumlar üstünü örtünce günlerce fark edilemedi
22:54   Fatih'te 4 kardeşin ölümünde korkunç şüphe! Diğer kardeşlere Oya Yetişkin mi siyanür verdi?
7.11.2019 00:35:56