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Paris'te emeklilik reformu karşıtı gösteri

Fransa'nın başkenti Paris'te emeklilik reformu karşıtı gösteri, sıkı güvenlik önlemleri altında başladı.

09.01.2020 19:25 | Son Güncelleme: 09.01.2020 19:25Paris'te emeklilik reformu karşıtı gösteri
'nın başkenti 'te emeklilik reformu karşıtı gösteri, sıkı güvenlik önlemleri altında başladı.
Fransa'da Macron hükümetinin gerçekleştirmek istediği emeklilik reformuna karşı, sendikaların organizasyonuyla başkent Paris'te gösteri düzenlendi. Paris'in farklı semtlerinde yürüyüşe geçen göstericiler, yerel saatle 13.30'da Republique Meydanı'nda bir araya geldi. Paris Emniyet Müdürlüğü CGT, FO, CGC ve Solidaires adlı sendika konfederasyonları ile UNEF ve UNL gibi öğrenci birliklerinin katıldığı gösteride 60 bin ila 80 bin kişi bulunduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanlığı ve Paris Emniyet Müdürlüğü, katılımın yüksek olması ve gösterilere katılan bazı gruplar nedeniyle olay çıkma ihtimali nedeniyle güvenlik önlemlerinin arttırıldığı kaydetti. Sarı Yelekliler ile Black Bloc adlı grubun üyeleri ve öğrencilerin de gösterilere katılması endişe uyandırdı.
Sendikaların isteği üzerine, Paris Valiliği tarafından kabul edilen gösteri güzergahı üzerinde büyük alışveriş mağazalarının bulunması polisi güvenlik önlemlerini arttırmaya yöneltirken, 5 binin üzerinde polis ve jandarma ile çok sayıda motorize özel birlik görevlendirildi.
Öte yandan bugün yapılan gösteriler nedeniyle Paris Valiliği, bugün Sarı Yelekliler'in katılımı nedeniyle Champs-Elysées bulvarı ve civarında yapılacak eylemlere yasak getirildiğini açıkladı.
(İHA)

Emniyet Müdürlüğü, Fransa, Paris, Güncel

Kaynak: İHA

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