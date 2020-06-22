Paris'te filozof Voltaire'in heykeli kırmızıya boyandı

Fransa'da ırkçılık karşıtı protestocular Fransız aydınlanma döneminin önemli isimlerinden olan filozof Voltaire'in başkent Paris'teki heykelini kırmızıya boyadı.

Paris'te filozof Voltaire'in heykeli kırmızıya boyandı
22.06.2020 15:49 | Son Güncelleme: 22.06.2020 17:46
Fransa'da ırkçılık karşıtı protestocular Fransız aydınlanma döneminin önemli isimlerinden olan filozof Voltaire'in başkent Paris'teki heykelini kırmızıya boyadı.

ABD'de siyahi George Floyd'un poliş şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ve birçok ülkeye sıçrayan ırkçılık karşıtı protestolarda sömürge dönemlerine ait heykeller tahrip edilmeye devam ediyor. Bu kez Fransa'da aydınlanma döneminin filozoflarından olan Voltaire'in başkent Paris'te bulunan heykeli hedef alındı. Kimliği belirsiz kişiler tarafından Voltaire'in heykeli kırmızıya boyandı. Heykelin kırmızıya boyanması, birçok ülkedeki ırkçılık karşıtı göstericilerin Floyd'un ölümü sonrası başlayan küresel protestolar kapsamında köle ticaretinde veya sömürgecilikte rol oynayan önemli tarihi figürleri onurlandıran anıtların yıkılması için başlattıkları bir hareket olarak yorumlandı.

Servetinin bir kısmını sömürge ticaretine borçlu olduğu iddia edilen ve Fransız aydınlanma döneminin ana düşünürlerinden olan Voltaire'in heykeline saldırı birçok kişinin ise tepkisini çekti.

Macron: "Tarihimizi birlikte görmeliyiz"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 14 Haziran'daki konuşması sırasında sömürgecilik ve ırkçılığa yönelik yaptığı açıklamada, ırkçılığa karşı mücadelenin tarihin nefret dolu yönünün yeniden yazılmasına yol açmaması gerektiğini ifade etmişti. Macron, "Bu akşam çok net olacağım. Cumhuriyet, tarihinden hiçbir isim silmeyecek. Eserlerinden hiçbirini unutmayacak, heykelleri silmeyecek" demişti. Macron, "Kim olduğumuzu reddetmek yerine Afrika ile ilişkiler de dahil olmak üzere tarihimizi birlikte görmeliyiz" şeklinde konuşmuştu. - PARİS

Kaynak: İHA

Etiketler: Voltaire, Fransa, Paris, Dünya, Güncel, Haber

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