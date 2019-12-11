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Paris'te galatasaray taraftarlarına meşaleli saldırı

Paris'te Galatasaray taraftarlarına meşaleli saldırıFransa, (DHA) - UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın deplasmanda Paris Saint Germain ile oynayacağı maç öncesinde iki takım taraftarları arasında arbede yaşandı.

11.12.2019 22:04 | Son Güncelleme: 11.12.2019 22:06
'te taraftarlarına meşaleli saldırı
Fransa, (DHA) - UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın deplasmanda Paris Saint Germain ile oynayacağı maç öncesinde iki takım taraftarları arasında arbede yaşandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında karşı karşıya gelecek PSG-Galatasaray maçı öncesi iki takım taraftarları arasında olay çıktı. İddiaya göre PSG taraftarları, Porte de Saint-Cloud'da toplanan Galatasaray taraftarlarının üzerine meşaleler atarak saldırdı. Saldırı sonrası iki takım taraftarları arasında arbede yaşandı. Olaylar sırasında bir PSG taraftarı yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, iki takım taraftarlarına biber gazıyla müdahale etti.
Paris'te galatasaray taraftarlarına meşaleli saldırı

UEFA Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, Paris, Güncel

Kaynak: DHA


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