- Paris'te havayolu şirketleri önünde uzun kuyruklar oluştu
- Paris'te havayolu şirketleri önünde uzun kuyruklar oluştu Havayolu şirketleri korona virüs nedeniyle uçuşlarını askıya alması üzerine, bazı havayolu şirketlerinin önünde bilet değiştirmek veya bilet ücretini geri almak isteyen yolcular uzun kuyruklar oluşturdu.
14.03.2020 18:45 | Son Güncelleme: 14.03.2020 18:46
- Paris 'te havayolu şirketleri önünde uzun kuyruklar oluştu
PARİS - Havayolu şirketleri korona virüs nedeniyle uçuşlarını askıya alması üzerine, bazı havayolu şirketlerinin önünde bilet değiştirmek veya bilet ücretini geri almak isteyen yolcular uzun kuyruklar oluşturdu. Dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle birçok havayolu şirketi uçuşlarını iptal etmesi yüzünden, uçak bileti satışı yapan firmalar kapılarını kapattı. Yolcular haklı olarak biletlerinin yanmaması için ya tarih değişikliği ya da ödediği biletin ücretini geri almak için Havayolu firmalarının kapısına dayandı.Paris-Alger seferlerini iptal eden Cezayir Havayolu şirketinin Paris bürosu önünde bilet ücretini geri almak veya bilet tarihlerini değiştirmek için gelenler uzun kuyruklar oluşturdu, yer yer sıra yüzünden Havayolu müşterileri arasında tartışmalar meydana gelmesi üzerine olay yerine güvenlik güçleri çağrıldığı görüldü.
PARİS - Havayolu şirketleri korona virüs nedeniyle uçuşlarını askıya alması üzerine, bazı havayolu şirketlerinin önünde bilet değiştirmek veya bilet ücretini geri almak isteyen yolcular uzun kuyruklar oluşturdu. Dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle birçok havayolu şirketi uçuşlarını iptal etmesi yüzünden, uçak bileti satışı yapan firmalar kapılarını kapattı. Yolcular haklı olarak biletlerinin yanmaması için ya tarih değişikliği ya da ödediği biletin ücretini geri almak için Havayolu firmalarının kapısına dayandı.Paris-Alger seferlerini iptal eden Cezayir Havayolu şirketinin Paris bürosu önünde bilet ücretini geri almak veya bilet tarihlerini değiştirmek için gelenler uzun kuyruklar oluşturdu, yer yer sıra yüzünden Havayolu müşterileri arasında tartışmalar meydana gelmesi üzerine olay yerine güvenlik güçleri çağrıldığı görüldü.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :- Paris'te havayolu şirketleri önünde uzun kuyruklar oluştu
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