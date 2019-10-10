Paris'te Japon iş adamının kolundan 830 bin dolarlık saati çalındı

Fransa'nın başkenti Paris'te bir Japon iş adamının kolundan 830 bin dolarlık saati çalındı.

Paris polisinin CNN televizyonuna yaptığı açıklamaya göre hırsız, Pazartesi akşamı, Champs-Elysees'deki Hotel Napoleon'un önünde sigara içen işadamının pırlanta süslemeli saatini kolundan alıp kaçtı.

Polise göre hırsız, adı verilmeyen iş adamından sigara istedi, işadamı sigarayı uzatınca kolundan İsviçre yapımı Richard Mille Tourbillon Diamond Twister marka saatini çekip aldı.

Polis sözcüsü saatin değeri nedeniyle dosyanın organize suçlar birimine devredildiğini söyledi.

Bu yıl71pahalısaat çalındı

Paris'te bu yılın ilk sekiz ayında benzer şekilde en az 71 pahalı saatin çalındığı belirtiliyor.

Hırsızlık olayları daha çok Champs-Elysees'de lüks otel ve kuyumcuların bulunduğu sekizinci bölgede yaşanıyor.

Saat hırsızlığında yılın rekoru Temmuz ayında bir güne ait.

Temmuz ayında sadece bir günde dört pahalı saatin çalındığı ve bunların toplam değerinin 190 bin Euro olduğu ifade edildi.

Yerel medya pahalı çalıntı saatlerin karaborsada değerinin yüzde 30 ila 50'sine satılabildiğini kaydediyor.