Paris'te ki Uluslararası İdeal Kent Ödülü Büyük Takdir Topladı

YEŞİLYURT BELEDİYESİNİN BAŞARISI GÜNDEM KONUSU OLDU

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın yeni dönem yatırımları arasında yer alan 'Kadim Yeşilyurt Kentsel Planlama' projesinin Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG MEWA) tarafından desteklenen Kent Araştırmaları Enstitüsü tarafından 2019 Yılı Uluslararası 'Kentsel ve Mimari Dokunun Korunması' başarı ödülüne layık görülmesi toplumda büyük yankı uyandırdı.

BAŞKAN ÇINAR ÖDÜLÜ ALDI, TEBRİKLERİ KABUL ETTİ

Fransa 'nın başkenti Paris 'te bulunan UNESCO Binasında düzenlenen törene katılarak, Kadim Yeşilyurt'un kültürel mirasının yaşatılması adına yapılan yatırımlardan dolayı verilen ödülü alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, törenin ardından yoğun tebrik görüşmelerinde bulundu.

Ödül törenine katılan Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikalar Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinden katılan davetlilerin tebriklerini kabul eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yurt içi ve yurt dışından gelen çok sayıda kutlama mesajı aldı.

"SİZİ VE EKİBİNİZİ CANI GÖNÜLDEN KUTLARIZ"

AK Parti MKYK Üyesi, Malatya Milletvekili Öznur Çalık, sosyal medya hesaplarından yayımladığı kutlama mesajında; "Fransa'da düzenlenen 2019 Yılı Uluslararası İdeal Kentler Ödül töreninde "Kadim Yeşilyurt Kentsel Planlama" projesi ile "Kentsel ve Mimari Dokunun Korunması" başarı ödülünü alan Yeşilyurt Belediye Başkanımız Mehmet Çınar'ı ve ekibini tebrik ediyor, başarılar diliyorum."ifadelerine yer verdi.

AK Parti MKYK Üyesi, Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi mesajında, " Kıymetli Mehmet Çınar Başkanım, Malatya'mızın ve kadim ilçemiz #Yeşilyurt'un tanıtılması adına çok kıymetli olan bu ödül için sizi ve tüm ekibinizi kutluyorum."dedi.

AK Parti Milletvekili Ahmet Çakır ise mesajında; Başkanım ülkemiz, şehrimiz ve ilçemiz için son derece kıymetli olan ve özellikle Yeşilyurt'umuzun daha da iyi tanınması adına büyük önem arz eden bu özel ödülden dolayı, şahsınızda tüm ekibinizi yürekten kutluyorum" dedi.

AK Parti Milletvekili Hakan Kâhtalı ise mesajında; Fransa'da düzenlenen 2019 Yılı Uluslararası İdeal Kentler Ödül töreninde "Kentsel ve Mimari Dokunun Korunması" başarı ödülünü alan Yeşilyurt Belediye Başkanımız Mehmet Çınar'ı ve ekibini tebrik ediyor, başarılar diliyorum." İfadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanı İhsan Koca mesajında; " Fransa'nın başkenti Paris'te UNESCO Binasında düzenlenen ödül töreninde "2019 Yılı Uluslararası Kentsel ve Mimari Dokunun Korunması Ödülü'nü alarak ülkemizi ve Malatyamızı en iyi şekilde temsil eden Mehmet Çınar Başkanımızı ve emeği geçen herkesi tebrik ederim" sözlerine yer verdi.

İnönü Üniversitesi Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Ahmet Kızılay mesajında; "Yeşilyurt Belediye Başkanı Sn. Mehmet Çınar'ı tebrik ediyorum." dedi.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Aysun Bay Karabulut mesajında; "Yeşilyurt'un kadim medeniyetinin dünya çapında yakından tanınmasını sağlayacak "2019 Yılı Uluslararası Kentsel ve Mimari Dokunun Korunması Ödülü'nü" alan #Yeşilyurt Belediyemizi ve @yesilyurtbeltr Başkanımız Sn. @mehmetcinar44'ı tebrik ediyorum." dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise, "Fransa'nın Paris kentinde düzenlenen 2019 Yılı Uluslararası İdeal Kentler Ödül töreninde Yeşilyurt Belediyemiz "Kadim Yeşilyurt Kentsel Planlama Projesi" ödülüne layık görüldü. @mehmetcinar44 ve ekibini başarılarından dolayı tebrik ediyorum." İfadelerine yer verdi.

AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya ise, "Kadim Yeşilyurt Kentsel Planlama Projemizi uluslar arası ödülle taçlandırıyoruz. 2019 Yılı Uluslar arası Kentsel ve Mimari Dokunun Korunması ödülünü alan Belediye Başkanımız Sayın @mehmetcinar44'e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."mesajını paylaştı.

AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ise, "Fransa'nın Paris kentinde düzenlenen 2019 Yılı Uluslararası İdeal Kentler Ödül töreninde #Yeşilyurt Belediyemiz 'Kadim Yeşilyurt Kentsel Planlama Projesi' ödüle layık görüldü. @mehmetcinar44 Başkanımızı ve emeği geçenleri tebrik ederim." dedi.

"PARİS'TE YEŞİLYURT RÜZGÂRI ESTİRENLERE TEŞEKKÜRLER"

Sosyal medya hesaplarından kutlama mesajları yayımlayan vatandaşlar ise, " Yeşilyurt Belediyesi ile gurur duyuyoruz, Fransa'da Malatya ve Yeşilyurt yankılandı, Başkanım seni çok seviyoruz, Doğunun Paris'i ile Paris buluşması harika geçti, Mehmet Çınar Başkanım Allah Yar ve Yardımcın olsun, Yeşilyurt Belediyesinin başarıları Avrupa'ya taşındı, Dünya Malatya ve Yeşilyurt'u konuşuyor, bu gurur hepimizin, emeği geçenleri tebrik ederiz, uluslararası ödülümüz hayırlı olsun, Paris'te Yeşilyurt Rüzgârı estirenlere teşekkürler, Yeşilyurt yemeklerine Fransız kalmayın, ilçemize bekliyoruz" şeklinde mesajlar yayımlandı.

"BU ÖDÜL HEPİMİZİN"

Milletvekilleri başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerinden gelen kutlama mesajlarına teşekkürlerini sunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Yeşilyurt Belediyesi olarak bölgemizi kalkındırmak ve geliştirmek anlamında var gücümüzle çalışırken, projelerimizin ulusal ve uluslararası düzeyde ödüllere layık görülmesinin haklı gurunu yaşıyoruz. Fransa'da ülkemizi, kentimizi ve ilçemizi başarıyla temsil ettik. Burada dünyanın kültürel, eğitim ve bilimsel çalışmalarının yapıldığı ve ödüllendirildiği UNESCO'da bu ödülü almanın ayrıca mutluluğunu yaşadık. Projemizin temel gayesi; Kadim Çırmıhtı'nın tarihi dokusu ve kültürünün korunmasının yanı sıra doğal ve tabiat güzelliklerinin yaşatılmasıdır.Dünyanın farklı ülkelerinden gelen bilim adamları ve akademisyenlere hazırladığımız projenin görselleri üzerinden bilgiler paylaştık ayrıca Yeşilyurt'un tüm güzelliklerini en güzel şekilde anlattık ve tanıttık. Bu ödül kıymetli hemşerilerimizin, bu ödül Kadim Yeşilyurt'un, bu ödül Cennet Şehir Malatya'mızındır. Bizi bu mutlu günümüzde yalnız bırakmayarak gerek telefonla ulaşarak tebrik eden gerekse de sosyal medya hesaplarından kutlama mesajları yayımlayan herkese şükranlarımı ve saygılarımı iletiyorum." diye konuştu.