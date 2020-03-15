Paris'te koronavirüs paniği
Paris'teki Champs-Élysées caddesinde koronavirüs nedeniyle kafe, restoran ve barlar kapalı.
15.03.2020 18:35 | Son Güncelleme: 15.03.2020 18:37
Paris 'teki Champs-Élysées caddesinde koronavirüs nedeniyle kafe, restoran ve barlar kapalı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Paris'te koronavirüs paniği
Manşet
Haberler
Güncel
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu
Güncel
Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı
Güncel
Alanında dünyanın sayılı uzmanlarından Prof. Dr. Derya Unutmaz: Koronavirüs tedavisi ve aşısında çok kısa sürede başarı gösterilecek
Güncel
Çin, 15 dakikada sonuç veren koronavirüs tespit kiti geliştirdi
Güncel
Yazar Esra Elönü'nün umre dönüşü vefat eden babasının koronavirüs testi negatif çıktı
Güncel
Bakan Koca, "Virüs taraması yapıyoruz" dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı
Güncel
Koronavirüse karşı iyi geldiği söylentisi kınanın satışını da artırdı
Güncel
Köy muhtarı fırsatçılara inat kolonyayı 1 liraya sattı