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Paris'te koronavirüs paniği

Paris'teki Champs-Élysées caddesinde koronavirüs nedeniyle kafe, restoran ve barlar kapalı.

15.03.2020 18:35 | Son Güncelleme: 15.03.2020 18:37
Paris 'teki Champs-Élysées caddesinde koronavirüs nedeniyle kafe, restoran ve barlar kapalı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Paris'te koronavirüs paniği

Kaynak: AA

Etiketler : Paris, Güncel

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