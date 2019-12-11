Paris'teki maç öncesinde Galatasaray taraftarları ile polis arasında arbede

Paris'te Şampiyonlar Ligi maçı öncesi Galatasaray taraftarlarıyla polis arasında arbede yaşandı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, maçın oynanacağı Parc des Princes stadı çevresinde toplanan bir grup bölgedeki kafelerden birinde kavgaya karıştı. Olay yerine gelen Fransız polisi kalabalığın dağılmasını istedi. Çöp bidonlarına ve bisikletlere zarar veren grup, sloganlar eşliğinde yürüyerek bölgeden ayrıldı. Bazı taraftarların ellerindeki meşaleleri yakarak caddeye attığı gözlendi.

ASLAN MUTLAK GALİBİYET İSTİYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 6. ve son haftasında Paris Saint-Germain (PSG) ile karşılaşan Galatasaray, Devler Ligi'nin bir golle en az gol atan takımı konumunda. İki puanla grup sonuncusu olan Galasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilmek için PSG'yi yenip, Club Brugge'ün Real Madrid'e mağlup olmasını bekleyecek.