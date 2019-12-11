Haberler » Spor » Paris'teki maç öncesinde Galatasaray taraftarları ile polis arasında arbede - Spor

Paris'teki maç öncesinde Galatasaray taraftarları ile polis arasında arbede

PSG-Galatasaray maçı öncesinde stat çevresinde toplanan Galatasaraylılar ile polis arasında arbede yaşandı. Çöp bidonları ve bisikletlere zarar veren grup, polislere meşale fırlattı.

11.12.2019 19:01 | Son Güncelleme: 11.12.2019 19:28Paris'teki maç öncesinde Galatasaray taraftarları ile polis arasında arbede

'te Şampiyonlar Ligi maçı öncesi taraftarlarıyla polis arasında arbede yaşandı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, maçın oynanacağı Parc des Princes stadı çevresinde toplanan bir grup bölgedeki kafelerden birinde kavgaya karıştı. Olay yerine gelen Fransız polisi kalabalığın dağılmasını istedi. Çöp bidonlarına ve bisikletlere zarar veren grup, sloganlar eşliğinde yürüyerek bölgeden ayrıldı. Bazı taraftarların ellerindeki meşaleleri yakarak caddeye attığı gözlendi.

ASLAN MUTLAK GALİBİYET İSTİYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 6. ve son haftasında Paris Saint-Germain (PSG) ile karşılaşan Galatasaray, Devler Ligi'nin bir golle en az gol atan takımı konumunda. İki puanla grup sonuncusu olan Galasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilmek için PSG'yi yenip, Club Brugge'ün Real Madrid'e mağlup olmasını bekleyecek.


Galatasaray, Polis, Paris, Spor

Kaynak: Euronews.com

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

19:35 Balkan Büyükler Boks Şampiyonası Antalya'da başladı - Spor
19:32 Voleybol: Erkekler CEV Kupası - Spor
19:30 Roma'nın hocası Fonseca açıkladı! Cengiz Ünder... - Spor
19:30 Ali Koç son taksidi İstanbul'da aldı! Al Ahli... - Spor
19:17 Galatasaray yerine Fenerbahçe'yi seçen çocuk Ali Koç'u mest etti! - Spor
19:01 Paris'teki maç öncesinde Galatasaray taraftarları ile polis arasında arbede - Spor
17:44 Al Ahli Kulübü, Fenerbahçe'ye 4 milyon euro ödeme yaptı! - Spor
17:22 Sergen Yalçın, "Bayağı komikti" deyip sosyal medyadaki iddiaları yalanladı! - Spor
16:19 Kovulmasının üstünden 24 saat geçmeden yeni takımını buldu! - Spor
11.12.2019 19:38:02