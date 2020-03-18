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Paris'te Market İzdihamı

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Corona virüsü ile mücadelede yeni önlemler açıklaması ve seyahatlere kısıtlama getirmesinin ardından Paris'in banliyölerinden Saint-Denis'te kalabalık bir grup markete akın etti.

18.03.2020 09:47 | Son Güncelleme: 18.03.2020 09:47
Fransa 'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Corona virüsü ile mücadelede yeni önlemler açıklaması ve seyahatlere kısıtlama getirmesinin ardından Paris 'in banliyölerinden Saint-Denis'te kalabalık bir grup markete akın etti. Paris'te Market İzdihamı

Kaynak: DailyMotion.com

Etiketler : Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı, Fransa, Paris, Güncel

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