Paris'te polis 'iki kişiyi bıçaklayıp öldüren' saldırganı vurdu

Fransa'nın başkenti Paris yakınlarında bir parkta çevredekilere bıçakla saldıran bir kişi, polis tarafından vurularak öldürüldü.

Saldırganın Hautes-Bruyères State Parkı'nda bıçakladığı dört kişiden ikisinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Polisin, Paris'in 7 kilometre güneyindeki Villejuif'te düzenlenen saldırı sonrası kaçan saldırganı vurarak öldürdüğü açıklandı.

Öldürülen kişinin giydiği yelekte patlayıcı olduğu yolundaki haberler ise henüz resmi kaynaklarca doğrulanmadı.

Polis halka Hautes-Bruyères State Parkı'na yaklaşmamaları çağrısı yaptı.