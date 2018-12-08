Paris'te Polis "Sarı Yeleklilere" Biber Gazıyla Müdahale Ediyor

Fransa'nın başkenti Paris'teki Champs-Elysees Caddesi'nde polis "sarı yeleklilere" biber gazıyla müdahale etmeye başladı.
Akaryakıt zamları ve kötüleşen ekonomik koşulları protesto eden "sarı yelekliler", sabahın erken saatlerinde Champs-Elysees Caddesi'ne gelmeye başladı.
Polis, göstericilerin üst aramasını yaptıktan sonra caddeye girmesine izin verirken, polis ile eylemciler arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı.
Polis, "sarı yeleklilere" biber gazıyla müdahale etmeye başladı.
Gösteriler başlamadan önce polis 317 kişiyi gözaltına almıştı. Aramalarda, göstericilerin üstünde çekiç ve taş bulunmuştu.
Fransa,Paris,Polis
08 Aralık 2018 Cumartesi 12:48