Haberler » Güncel » Paris'te polisin attığı gaz kapsülü AA foto muhabirini yaraladı - Haber

Paris'te polisin attığı gaz kapsülü AA foto muhabirini yaraladı

Anadolu Ajansı (AA) Foto Muhabiri Mustafa Yalçın, Fransa'daki emeklilik reformu protestolarında polisin attığı gaz kapsülünün gözüne isabet etmesi sonucu yaralandı.

05.12.2019 20:48 | Son Güncelleme: 05.12.2019 20:48Paris'te polisin attığı gaz kapsülü AA foto muhabirini yaraladı
Anadolu Ajansı (AA) Foto Muhabiri Mustafa Yalçın, 'daki emeklilik reformu protestolarında polisin attığı gaz kapsülünün gözüne isabet etmesi sonucu yaralandı.
Gösterileri yakından takip eden foto muhabiri Yalçın, güvenlik güçlerinin fırlattığı gaz kapsülünün yüzündeki maskeyi delmesi sonucu gözünden yaralandı.
Maske camının kırılmasıyla kanlar içerisinde kalan Yalçın'a ilk müdahale olay yerindeki sağlık görevlilerince, ardından doktorlar tarafından ambulansta yapıldı.
Bilinci yerinde olan Yalçın'ın tedavisi hastanede devam ediyor.
Bugün başta 'te olmak üzere Fransa'daki emeklilik reformunu protesto eden on binlerce gösterici ile polis arasında yer yer arbedeler yaşandı.
Göstericilerin çevreye zarar vermesi ve bazı araçları ateşe vermesi sonucu polis müdahalede bulundu.
Protestolarda gözaltı sayısı 80'e yaklaşırken, polis müdahalesi sonucu yaralılar olduğu belirtildi.
Ülke genelinde gösteriler ve şiddet olayları sürüyor.

Mustafa Yalçın, Anadolu Ajansı, Fransa, Paris, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

21:00 Kütahya'da 3 kişinin öldüğü kazaya ilişkin gözaltına alınan sürücü tutuklandı - Haber
20:58 Kıvamında bir türk kahvesi'nin püf noktaları - Haber
20:57 OPEC toplantısı için ilave üretim kısıntı tavsiyesi - Haber
20:55 21 yaşındaki genç evinde ölü bulundu - SAKARYA (2) - Haber
20:51 Ordu Barosu'ndan Ceren Özdemir cinayeti yasal sürecine ilişkin açıklama - Haber
20:28 Meteoroloji'den çok sayıda kente kuvvetli don ve buzlanma uyarısı - Haber
20:12 Rasulaynlı esnaftan Mehmetçiğe ve Erdoğan'a teşekkür - Haber
19:43 Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: Türkiye, Doğu Akdeniz'deki dengeleri değiştirmiştir - Haber
19:36 YPG'li teröristler Rasulayn'da yine sivilleri hedef aldı: 2 ölü, 10'dan fazla yaralı var - Haber
19:25 Libya ile yapılan Doğu Akdeniz mutabakat muhtırası Meclis'te kabul edildi - Haber
5.12.2019 21:08:20