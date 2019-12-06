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Paris'te polisin attığı gaz kapsülü Anadolu Ajansı foto muhabirini gözünden yaraladı

Fransa'da emeklilik reformu protestolarında, Fransız polisinin attığı gaz kapsülü Anadolu Ajansı foto muhabirine isabet etti. Gözünden yaralanan Türk muhabir, hastaneye kaldırıldı.

06.12.2019 12:43 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:58Paris'te polisin attığı gaz kapsülü Anadolu Ajansı foto muhabirini gözünden yaraladı

'da emeklilik reformları sebebiyle artan protestolarda, sokaklardaki tansiyon iyice arttı. Halk ile polisin sık sık karşı karşıya geldiği protestolarda yer yer arbedeler yaşandı. Fransız polisi arbedeyi engellemek için jop ve biber gazına başvurdu.

TÜRK MUHABİR YARALANDI

Protestolar esnasında Fransız polisinin kullandığı biber gazı kapsülü, Anadolu Ajansı foto muhabiri Mustafa Yalçın'ın gözüne isabet etti. Güvenlik güçlerinin fırlattığı kapsülün, Yalçın'ın yüzündeki kapsülü delmesi sonucu Türk muhabir yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Maske camının kırılmasıyla kanlar içerisinde kalan Yalçın'a; ilk müdahale olay yerindeki sağlık görevlilerince, ardından doktorlar tarafından ambulansta yapıldı.


Mustafa Yalçın, Anadolu Ajansı, Fransa, Dünya, Güncel

Kaynak: Euronews.com

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