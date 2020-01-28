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Paris'te polisler itfaiyecilerle çatıştı

Paris'te polisler itfaiyecilerle çatıştıFransa (DHA) ? Fransa'nın başkenti Paris'te gösteri yapan itfaiyeciler ile polisler arasında çatışma çıktı.

28.01.2020 18:20 | Son Güncelleme: 28.01.2020 18:25
'te polisler itfaiyecilerle çatıştı
(DHA) ? Fransa'nın başkenti Paris'te gösteri yapan itfaiyeciler ile polisler arasında çatışma çıktı.
Çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve maaşlarının düzeltilmesini isteyen yüzlerce itfaiyeci Paris'te bir araya geldi. Ülke genelindeki bir çok şehirden bir araya gelen itfaiyeciler, Paris sokaklarında yürüyüşe geçti. Polis, itfaiyecilerden trafiği engelledikleri gerekçesiyle yolu açmalarını isteyince çatışma çıktı. Gruba müdahale eden polis, itfaiyecileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz da kullandı.
Paris'te polisler itfaiyecilerle çatıştı

Fransa, Paris, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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